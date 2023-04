PRIX SCIABOLA MASCHILE QUALIFICAZIONI - Seoul (Corea), 27 aprile 2023 Tabellone principale da 64 (sabato) Repetti (ITA) - Patrice (Fra) Nuccio (ITA) - Ferjani (Tun) Curatoli (ITA) - Shirai (Jpn)...Sono sette gli azzurri qualificati per il tabellone principale maschile delPrix di sciabola a Seoul dopo le fasi preliminari andate in scena nella notte italiana. Erano già qualificati per diritto di ranking Luca Curatoli e Luigi Samele. A loro si è unito dopo la fase ...La squadra azzurra di sciabola è arrivata in Corea del Sud. A Seul da giovedì a sabato andrà in scena ilPrix FIE che vedrà al via anche i napoletani Luca Curatoli e Dario Cavaliere e la salernitana Rossella Gregorio. Per tutti l'obiettivo è quello di iniziare a fare punti importanti in vista delle ...

Scherma, Grand Prix Seoul 2023: sette azzurre presenti nel tabellone principale OA Sport

Dopo gli uomini ieri, continua il Grand Prix di sciabola di Seoul con le qualificazioni femminili. Domani nel tabellone principale saranno presenti sette azzurre. Tra le migliori 64 erano già sicure d ...Torna lo sciabolatore laziale dopo l'infortunio. Anche Torre, Repetti, Neri e Nuccio al tabellone finale di Seoul. Tra qualche ora (le 3 italiane) le eliminatorie donne: Gregorio, Criscio e Battiston ...