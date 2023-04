Scartata al lavoro perché trans | dopo la denuncia due contratti E tanta cattiveria sui social

Era statadalin un locale del centro di Cagliari perché transgender e aveva denunciato sui social l'episodio di discriminazione. Ma adesso per Martina Floris , 21 anni di Cagliari, sono ...La vicenda di Martina Floris, 21 anni: "Sono stata portavoce di una fetta di popolazione molto discriminata" Di: Redazione Sardegna Live Dopo essere statadalin un locale del centro di Cagliari perché transgender aveva denunciato quanto accaduto sui social. "Vado a fare la prova col mio miglior sorriso - racconta - . Termino la prova, ...Era statadalin un locale del centro di Cagliari perché transgender e aveva denunciato sui social l'episodio di discriminazione. Ma adesso per Martina Floris, 21 anni di Cagliari, sono arrivate ...

Scartata al lavoro perché trans, dopo denuncia due contratti Agenzia ANSA

Lieto fine per Martina Floris, senza lavoro perché trans: per lei due nuove opportunità arrivate a seguito della sue denuncia.Era stata scartata dal lavoro in un locale del centro di Cagliari perché transgender e aveva denunciato sui social l’episodio di discriminazione. Ma adesso per Martina Floris, 21 anni di Cagliari, son ...