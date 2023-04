Il servizio si chiama Gigachat ed è sviluppato daAnche la Russia sinella corsa all'Intelligenza Artificiale. La societàha annunciato il lancio di GigaChat, versione nazionale di ChatGpt. Il chatbot per ora è disponibile ...Intelligenza artificiale ma che produrrà contenuti censurati secondo i dettami di Putin Anche la Russia sinella corsa all'Intelligenza Artificiale e a ChatGpt. La societàha annunciato il lancio del chatbot destinato a rivaleggiare con l'app statunitense. Si chiama GigaChat e per ora è ...Mentre in Cina è Alibaba a lanciare la sua IA rivale di ChatGPT , in Russia il colosso finanziario stataleGigaChat , modello di linguaggio che dovrebbe riuscire a competere con la proposta occidentale firmata OpenAI. Secondo quanto segnalato anche dall'agenzia di stampa Reuters, GigaChat ...

Sberbank lancia Gigachat, la risposta russa a ChatGpt Inside Over

La società Sberbank ha annunciato il lancio del chatbot GigaChat destinato a rivaleggiare con l'app statunitense.La Russia lancia GigaChat, il ChatGPT russo e maschio, continuando così una china che vede la Russia affrettarsi nel clonare ...