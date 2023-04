Sarno | furto in un centro scommesse | arrestato 37enne

(Di venerdì 28 aprile 2023) Nella notte del 26 aprile scorso, i Carabinieri della Stazione di(SA) hanno, in flagranza di reato, undel posto, peraggravato ai danni di un. I Carabinieri, allertati dal titolare dell’attività commerciale, hanno sorpreso l’indagato all’interno dei locali commerciali, introdottosi dopo avere forzato una finestra. L’uomo, dopo aver sottratto da una slot machine circa 120 euro in monete, avrebbe tentato la fuga cercando di aggredire i militari ma è stato bloccato, tratto in arresto e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria di Nocera Inferiore. L’dovrà rispondere anche dei reati di lesione e resistenza a pubblico ufficiale. Segui ZON.IT su Google News.

