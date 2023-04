Sarah Ferguson | l’assenza all’incoronazione fa discutere ma lei risponde così

Leggi su velvetmag

(Di venerdì 28 aprile 2023), la Duchessa di York non ha ricevuto un invito per l’incoronazione di re Carlo III e Camilla che avverrà all’Abbazia di Westminster il 6 maggio prossimo. Il suo nome, infatti, non è tra quello dei duemila ospiti che assisteranno in presenza all’evento, nonostante conosca l’attuale re fin dall’infanzia e siano in ottimi rapporti ancora oggi. L’ex moglie del principe Andrea, infatti, ha rivelato che assisterà all’evento in TV dalla Royal Lodge, in cui vive con l’ex marito. La sua assenza al grande evento del Regno Unito, però, ha sollevato diverse speculazioni e nel Paese è diventato un vero e proprio caso. La duchessa di York, infatti, ha mantenuto ottimi rapporti con la Famiglia Reale anche dopo il divorzio dal principe Andrea. La sua relazione con l’ex marito è del tutto amichevole, al punto che i due convivono ancora nella stessa casa. ...