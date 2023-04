Sanità | Cittadinanzattiva | “Pnrr e carenza personale | assistenza territoriale a rischio”

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 28 aprile 2023) Mandorino su Alleati per la Salute: "Intervenire contro blocco turnover e taglio spesa" In Italia da Nord a Sud mancano medici, sia di famiglia che ospedalieri, ma anche infermieri e pediatri. Nelle zone periferiche e ultraperiferiche delle aree interne, è evidente la cosiddetta desertificazione sanitaria, ossia territori in cui le persone hanno difficoltà ad accedere alle cure a causa, ad esempio, dei lunghi tempi di attesa, della scarsità disanitario o delle ampie distanze dal punto di erogazione delle cure. E il problema rischia di non essere colmato dai fondi messi a disposizione dal. Soltanto il 16-17% delle Case e degli Ospedali di comunità, infatti, sarà realizzato in queste zone. Sono i dati del report ‘Bisogni di salute nelle aree interne’, realizzato da, e che Anna ...