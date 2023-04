San Salvatore Telesino | Gaetano e Di Palma si schierano al fianco di Romano

(Di venerdì 28 aprile 2023) Tempo di lettura: 3 minutiSan(Bn) – Riceviamo e pubblichiamo la nota di “Impegno per San”, lista capitanata dal sindaco uscente Fabio. Di seguito il testo: MarcellinoDi. Un duo che è garanzia per “Impegno per San”, lista capitanata dal sindaco Fabio. Un paese green e smart. In questa connotazione di Sanc’è tanto, per iniziare, della impronta dell’ingegnere Marcellino, assessore nell’arco dell’ultimo quinquennio ai rami, altresì, dell’Ambiente e della Innovazione tecnologica. “Abbiamo colto importanti risultati – sottolinea il professionista – Abbiamo operato in modo molto ...

... Franco Forni ,, Antonio Grimaldi eEsposito . L'accusa mossa dai pubblici ministeri era di non avere predisposto idonei presidi di protezione di un montante della galleria......titolo di non avere predisposto idonei presidi di protezione di un montante della galleria... Franco Forni (65 anni, di Napoli),Scoppetta (67 anni, di Roma), Antonio Grimaldi (77 anni, ...Dopo il tutto sold out aSiro e gli ultimi biglietti disponibili per lo Stadio Olimpico di Roma e il tutto esaurito anche ... con la regia di Red Canzian e il montaggio curato daCafiero, ...

Falciato da un furgone, 77enne in gravi condizioni Qui News Siena

Questo sito utilizza cookie di profilazione, propri o di altri siti, per inviare messaggi pubblicitari mirati. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui. Se acc ...Non solo il big match di Serie D nel weekend cestistico regionale. Anche in Promozione, sia al Sud che al Nord, una serie di match di alto livello. Serie D. Domani di fronte Innvoyou e Dinamo Academy.