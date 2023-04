Sampdoria | le condizioni di Nuytinck per la Fiorentina

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 28 aprile 2023) Le ultime sullefisiche di Bram, difensore della, in vista della gara contro laDi seguito il report pubblicato dallacon un aggiornamento su Bram. REPORT – Prosegue la marcia di avvicinamento dellaalla trasferta di domenica in casa della. Dejan Stankovic e staff hanno sottoposto i blucerchiati ad una serie di esercitazioni tattiche sul campo 2 del “Mugnaini” di Bogliasco in vista della sfida con i viola. Ancora assenti Brame Gerard Yepes, alle prese con cure; sessioni differenziate per Andrea Conti e Manuel De Luca. Emil Audero e Ignacio Pussetto continuano infine i rispettivi percorsi di recupero. Domani, sabato, è in programma la seduta ...