Sampdoria, la Federclubs chiede spiegazioni alla Lega Serie A: la nota ItaSportPress

I tifosi blucerchiati hanno replicato alla Lega Serie A dopo i rimproveri a seguito del comportamento di alcuni fan nel match contro lo Spezia.Apprendiamo - senza troppo sorprenderci - che la Lega Calcio ha sollevato interrogativi all’UC Sampdoria ed alle autorità locali per il “comportamento non conforme” ...