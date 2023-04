Sampdoria | a Firenze senza Nuytinck Futuro societario c’è una novità

"Già dalla partita di domenica con lasaranno presenti pattuglie dedicate alla prevenzione ed eventuale repressione della sosta selvaggia " spiegano l'assessore Giorgetti e il presidente ...... per la sua prima Coppa Campioni e per il primo successo di una squadra italiana nel torneo; ladi Roberto Mancini e Gianluca Vialli fu invece battuta ai supplementari dal Barcellona nel ......00 UYBA Busto Arsizio -19:30 Monza - Scandicci VOLLEY - SUPERLEGA 17:00 Piacenza - Milano ...00 Atalanta - Spezia 18:00 Juventus - Lecce 18:00- Torino 18:00 Salernitana - Fiorentina ...

Sampdoria, domani rifinitura e partenza per Firenze. Il report dell'allenamento odierno Fiorentina.it

Senza Bram Nuytinck la Sampdoria fa davvero fatica: 1 sconfitta e 1 pareggio nelle volte in cui non era disponibile ...Potenziato il servizio in alcune zone durante gli eventi al Franchi Ci saranno più pattuglie della Polizia Municipale nella zona dello stadio di Firenze in occasione degli eventi al Franchi. È quanto ...