Salernitana | Sousa ai tifosi | “Grazie per il vostro sostegno Il nostro destino lo facciamo noi”

(Di venerdì 28 aprile 2023) Paulospende parole d’amore nei confronti deidella sua. Sui social il tecnico portoghese ha voluto ringraziare per tutto l’affetto e ilprima del derby contro il Napoli, tutti idellache si sono dimostrati ancora una volta vicini al club. Queste le parole di Paulo: “La vostra energia è contagiosa e conquista tutti noi sul campo.per essere venuti: è stato fantastico vedere intere famiglie, dai nonni ai nipoti sugli spalti. L’affetto che avete mostrato per la squadra ci ha toccato il cuore e ci ha dato la carica per continuare a dare il massimo in campo. Ragazzi, illonoi.di cuore“. ...

I due si sono sfidati tre volte in Serie A, con due vittorie per Spalletti e una per. I precedenti in Serie A tra Napoli efavoriscono (quasi) unicamente i partenopei Nei cinque ...Proprio durante l'allenamento all'Arechi,ha mostrato una grande vicinanza al pubblico. Due momenti chiave in particolare: il primo, quando a inizio allenamento ha richiamato dei bambini per ...Calcio 2022 - 2023 Serie A Squadra'Il nostro destino è nelle nostre mani'. La lettera l'ha firmata Paulo, allenatore granata. Il tecnico portoghese ha voluto ringraziare le famiglie che hanno l'ippocampo nel cuore. ...

VIDEO – Salernitana, il bellissimo gesto di Sousa durante l’allenamento Viola News

Paulo Sousa spende parole d’amore nei confronti dei tifosi della sua Salernitana. Sui social il tecnico portoghese ha voluto ringraziare per tutto l’affetto e il sostegno prima del derby contro il Nap ...Doveva essere la seduta di rifinitura ed invece è servita a Paulo Sousa per le prove libere in vista del derby di domenica al Maradona. La Salernitana si è allenata in mattinata al ...