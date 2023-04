Salernitana | l’agente di Dia | «So che vorrebbero riscattarlo a salvezza raggiunta | ma…»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 28 aprile 2023) Frederic Guerra, agente dell’attaccante dellaBoulaye Dia, ha parlato a Radio CrC del futuro del giocatore Frederic Guerra, agente dell’attaccante dellaBoulaye Dia, ha parlato a Radio CrC. PAROLE – «Dia può ricoprire diversi ruoli, solo il portiere non può fare! Sarà una bella sfida la prossima col Napoli, un derby, ma per Boulaye la cosa importante è giocare, soprattutto contro squadre forti come il Napoli. Non sarà facile, ma darà il massimo. Il suo futuro? Non possiamo ancora dirlo perché non lo sappiamo. Laha la possibilità di, ma non mi hanno ancora fatto sapere che intenzione hanno. Ora sono a Torino, sto venendo a Napoli per vedere la partita e chissà, magari dopo la gara parlerò con la. So che...