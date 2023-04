Sal De Riso | chef e pasticcere | ' Salernitana nel cuore | orgoglioso del derby col Napoli' Intervista nello speciale di Leggo

'Questo derby è motivo di orgoglio per tutti i campani'.De, chef e pasticcere di Costa d'Amalfi, nonché volto molto noto di Rai 1 (spalla gourmet del programma 'É sempre mezzogiorno' con Antonella Clerici) fa del suo mondo di sapori mediterranei '...Abbiamo a cuore la tua privacyAbbiamo a cuore la tua privacy

Tempo di debutto per Sal De Riso: ecco il suo primo ristorante in Costiera Amalfitana Fine Dining Lovers Italia

Alfio l'ha combinata grossa, conduttrice in imbarazzo Ultima puntata settimanale per È sempre mezzogiorno oggi, venerdì 28 aprile, e come sempre non sono ...«Questo derby è motivo di orgoglio per tutti i campani». Sal De Riso, chef e pasticcere di Costa d’Amalfi, nonché volto molto noto di Rai 1 (spalla gourmet ...