Non ero a mio agio, ho faticato tanto sin dalle libere 1: mancava passo e feeling ", racconta. "Stavo provando a trovare il feeling ma ogni volta che ci provato commettevo un errore e tornavo ...La Ferrari faculpa, finalmente verrebbe da dire, dopo l'ennesima gara condizionata da un ... con la Red Bull, la difficoltà di Leclerc edi uscire dal tornantino che immetteva sul lungo ...... il pilota monegasco dopo il Gp ha fattoculpa per quanto successo. F1, Leclerc: 'Errore mio, non ci sono scuse' Ferrari,ritirato: 'Fuori non per colpa mia' Ferrari, Binotto: 'Sbagliato al ...

Sainz fa mea culpa: a Baku è tutta questione di feeling Autosprint.it

Carlos non trova le sensazioni giuste a Baku per andare all'attacco con la SF-23, un feeling che ha provato a costruire ma senza esito. Il parco chiuso congela le possibilità di intervento sull'assett ...