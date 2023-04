Saab - La concept Nevs Emily GT e il futuro della fabbrica di Trollhättan

... il marchio automobilistico ha mostrato al mondo unacar elettrica, la Nevs Emily GT. Si ... La Nevs Emily GT L'elettrica di Nevs, il nome con cui sono state ribattezzate le attività didopo ...Latorna a far parlare di sé: mentre unafirmata Nevs debutta 'postuma', la Polestar ha confermato di voler utilizzare gli stabilimenti di Trollhättan per creare un nuovo centro di sviluppo ......Questo sito svedese è stato precedentemente utilizzato per lo sviluppo di propulsori dae ... Polestar 6, invece, darà vita allo straordinario O2ed entrerà in produzione nel 2026. Questa ...

L'ex Saab ha svelato le immagini della Nevs Emily GT, un prototipo di auto elettrica che non sarà mai realizzata ...