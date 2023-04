Giornata di poche luci e qualche ombra inattesa a Madrid per le campionesse Slam. Alla Caja Magica cadono Victoriae Elena, avanza invece Barbora Krejcikova., ex numero 1 del mondo, ha ceduto 62 76(5) contro la 22enne statunitense Alycia Parks, prossima avversaria di Martina Trevisan. ...Nel circuito femminile, invece, Victoriaed Elenahanno lasciato anzitempo il torneo. La bielorussa si è arresa in due set alla 22enne americana Alycia Parks ; mentre la kazaka ha ......Swiatek vs (LL) Grabher a seguire Carballes Baena vs (13) Zverev ARANTXA SANCHEZ STADIUM ore 11 (3) Ruud vs (Q) Arnaldi non prima delle 13 Kalinskaya vs (7)a seguire Parks vs (15)...

Rybakina e Azarenka fuori a Madrid, avanza Krejcikova Tiscali

