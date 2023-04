' Ronaldo è una truffa' | il presidente dell' Al Nassr shock su CR7

(Di venerdì 28 aprile 2023) "Ho battuto record in ogni campionato in cui sono stato, lo voglio fare anche qui". Con queste parole a gennaio è iniziata l'avventura di Cristianoin Arabia Saudita . Promesse di gloria per l'...

... il giornalista Leo Cairo aveva dichiarato atv portoghese: ' Cristiano e Georgina non stanno bene ed è probabile che si separino. La realtà è che lui è stufo di lei'. Il portavoce di, ...parte dell'opinione pubblica ha chiesto l'arresto o l'espulsione dal Paese. Il gesto osceno dinella gara con l'Al Hilal 28 aprile 2023 Gallery correlate "Cristianostufo del ......la vittoria del titolo e proverà ad allungare in classifica battendo in trasferta il Bochum in... Un'occhiata anche ai campionati di Arabia Saudita e Qatar: l'Al Nassr di Cristianodovrebbe ...

"Ronaldo è una truffa!" Presidente Al Nassr shock su CR7: cosa c'è di vero Tuttosport

Sono diventate virali alcune presunte dichiarazioni che il presidente dell'Al Nassr Al-Muammar, avrebbe fatto, ad ArabiaNews50 secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, su Cristiano Ronaldo: "Sono ...Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez sarebbero in crisi, almeno così dicono le voci che arrivano dal Portogallo. In realtà, stando alle foto che i due postano sui ...