Ronaldo e Georgina Rodriguez in crisi? La smentita ufficiale | ma qualcosa non torna | ' La suocera non la sopporta'

CristianoRodriguez sarebbero in crisi , almeno così dicono le voci che arrivano dal Portogallo . In realtà, stando alle foto che i due postano sui social , sembrerebbe che invece la loro ...Il gesto osceno dinella gara con l'Al Hilal 28 aprile 2023 Gallery correlate "Cristianostufo del comportamento di: è crisi..., forse il Real non mi vuole più Sport ...Rodriguez e Cristianostanno ancora insieme. Da giorni non si fa che parlare di una crisi tra i due ma l'influencer 29enne ha smentito tutto sui social network. In una delle sue ...

Georgina rompe il silenzio, la verità sulla crisi con Cristiano Ronaldo Corriere dello Sport

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez sarebbero in crisi, almeno così dicono le voci che arrivano dal Portogallo. In realtà, stando alle foto che i due postano sui ...Rihanna reveals she will be featuring in the new Smurfs movie as a voiceover artist.On April 27, Love The Way You Lie singer made a surprise appearance at the CinemaCon event where she announced ...