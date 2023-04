Roma-Milan | salti di gioia per Pioli | il big ci sarà

Leggi su serieanews

(Di venerdì 28 aprile 2023) Recupero importante in casa, il calciatore sta bene e domani ci. Ilha la possibilità di approfittare di alcune situazioni per macinare punti in chiave classifica. Domani alle 18 affronterà lain una sfida importantissima. Battere la, in una giornata in cui una tra Lazio e Inter perderà punti, è Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.