Roma-Milan quando si gioca? Programma | orario d’inizio | tv | probabili formazioni

(Di venerdì 28 aprile 2023) Nell’incrocio trao che accade spesso nel calendario di serie A, prima di Inter-Lazio decisiva anche per lo scudetto del Napoli, si giocherà. La partita sarà disputata allo Stadio “Olimpico”, alle ore 18.00 di sabato 29 aprile. Sarà una sfida fondamentale per la corsa Champions di entrambe le compagini, con lache si è vista raggiungere proprio dai rossoneri al quarto posto in classifica, a 59 punti, dopo la sconfitta contro l’Atalanta di lunedì sera. Le scelte degli allenatori Mourinho ha problemi seri di infortuni. Mancano Karsdorp, Darboe, Wijnaldum, Smalling, Llorente e molto probabilmente Dybala, che al massimo può fare una parte molto piccola di partita. Il guaio è in difesa, tanto è vero che Mou, scherzando con Totti, aveva chiesto aiuto ad Aldair. Un ballottaggio ...