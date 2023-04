Roma-Milan | Pioli | “Giroud sta bene | ci sarà Assente Florenzi”

Commenta per primo Il tecnico delStefano Pioli ha parlato alla vigilia della delicata sfida Champions contro la, in programma all'Olimpico domani alle 18: Il destino è nelle mani del... 'Bisogna dare continuità alle nostre prestazioni, facendo in modo che la prossima partita sia quella più importante.- Nellail ballottaggio è tra Zalewski e Celik , da valutare invece Dybala per una maglia da titolare. Qui: torna dall'inizio Giroud . Calabria sulla fascia destra.A guardare la classifica è a tutti gli effetti uno spareggio per il quarto posto.può valere la qualificazione alla prossima edizione della Champions League , anche se per entrambe le squadre ci sarebbe pure il jolly delle rispettive avventure in Europa. Stefano Pioli ...

Pato, Barbara, Allegri... poi tutto finì. L’ultimo, luccicante scudetto di Silvio a Roma La Gazzetta dello Sport

Il tecnico del Milan: 'Intanto pensiamo alla Roma, squadra forte e organizzata'.MILANO (ITALPRESS) - Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, si è ...A breve Thuram scioglierà le riserve sul proprio futuro. Per le due milanesi il problema è la concorrenza straniera ...