Roma | l’autore del filmato sull’uomo in fiamme sul Raccordo | «La verità? Ho fatto una caz ta»

Leggi su open.online

(Di venerdì 28 aprile 2023) Adriano S., ovverodelinsul GrandeAnulare a, si scusa e si pente. Lo fa oggi in un’intervista rilasciata all’edizionena di Repubblica. Nella quale dice che da quando è successo tutto vive con «un rimorso enorme». E che non immaginava che sarebbe successo tutto questo. Ovvero l’intervento dei parenti e l’indagine per omissione di soccorso. Adriano S. è un dipendente della Regione Lazio. E dice che dopo aver pubblicato il video che ritrae Francesco Sandrelli, pittore, vive «nell’ansia. Per me è un trauma. Non è facile parlarne». Vorrebbe parlarne dopo l’indagine aperta dalla procura di. Ma dice di essersi pentito di non essersi fermato e di aver diffuso il video: «Adesso il mio rapporto con i ...