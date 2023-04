Roma | gioco d’azzardo oltre l’orario e spaccio | revocata la licenza | nei guai anche un altro esercizio

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 28 aprile 2023). Proseguono senza sosta i controlli delle forze dell’ordine. A finire nel mirino degli agenti alcuni esercizi. Nel primo caso, al titolare di una salascommesse è stataprovvisoriamente lamentre per un’altra attività, dedita sempre alcon vincite di denaro, è stata disposta la chiusura. Di seguito il dettaglio delle operazioni., pistola spianata in una sala scommesse: malloppo da4.000 euro Lonella sala scommesse Nel corso di mirati servizi di controllo, i poliziotti della Squadra Amministrativa e della Polizia Investigativa – Giudiziaria del Commissariato Viminale, hanno sanzionato amministrativamente il titolare di una “salascommesse” in via Giovanni Amendola. Durante i ...