Roma | 350 mila euro all’AMA per bonificare l’area destinata al parkour | ma il Comune poteva pagarne solo 180 mila

(Di venerdì 28 aprile 2023) Squilli di tromba per annunciare le operazioni di bonifica di una delle tante discariche abusive del MunicipioVI e precisamente di quella di via Aspertini. L’annuncio dell’inizio della pulizia è stato dato due giorni fa dall’Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti Sabrina Alfonsi, intervenuta sul posto insieme al presidente del Municipio Nicola Franco. Il 26 aprile è stato dato il via alla pulizia con una squadra di 5 operatori dell’AMA, attrezzata con un escavatore e un bobcat. Gli operatori ecologici dovranno rimuovere una quantità stimata di circa mille tonnellate di rifiuti di rifiuti di ogni genere, tra cui anche baracche, che si trovano in un’area verde di circa 2 ettari compresa tra via Amico Aspertini e via di Tor Bella Monaca, sede di un ex insediamento abusivo già sgomberato diverse volte nel corso degli ultimi anni. Costo ...

... presentato stamane a, a cura dell'Osservatorio permanente CNA sulla tassazione delle piccole e medie imprese, che basa la sua analisi sull'impresa tipo, con un laboratorio artigiano di...... il Taj Mahal in India, il Cristo Redentore in Brasile e il Colosseo a, nonché alcuni dei 100 ... 15.500 euro per i pernottamenti, circa 6.000 euro per i pasti di base e 11.euro per ...... per un valore complessivo stimato di circa 86.026., qualora immessi sul mercato. Anche nel 2022 ... C., trafugato negli anni '70 in Italia Meridionale (Taranto) e rimpatriato anel mese di ...

Via Aspertini a Tor Bella Monaca, iniziata bonifica della discarica Roma Capitale

Saranno 8 milioni - a cui si potrebbero aggiungere 3,1 milioni di indecisi, soprattutto per il meteo ancora instabile - gli italiani che approfitteranno della festa del 1 maggio - che cade di lunedì - ...La moda animalier che contraddistingue lo stile dello stilista fiorentino si impone a Roma con un’inaugurazione stellare. Merito in primis della madrina prescelta per rappresentare lo ...