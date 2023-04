Ritorna il «Maggio Maiorese» con l’edizione primaverile del Gran Carnevale

Il ponte del Primorispetta la tradizione della 'gita fuori porta' e regala occasioni per andare a spasso nella ... A Bagnoregio proprio lunedìla classica 'Passeggiata tra i Calanchi' (...Il ristorante Elementi Fine Diningad essere il palcoscenico di incroci gourmet che parlano di eccellenze e soprattutto di ... Giulio Gigli e Vittorio Ottavi con "Prospettive", domenica 7...il 'Maiorese ' con l'edizione primaverile del Gran Carnevale . L'esperimento dello scorso anno ha suggerito all'amministrazione comunale di Maiori , guidata dal sindaco Antonio Capone ,...

DOMENICA 7 MAGGIO IN COLLABORAZIONE CON FIAB RITORNA ... Comune di Quartu Sant'Elena

Maggio è quasi arrivato, portando con sé tante interessanti novità editoriali. Ecco i 10 libri da non farsi scappare in uscita il mese prossimo, da Paulo Coelho a Banana Yoshimoto!Una marcia di pacifica protesta che partirà da località Foresta ad Ariano Irpino per giungere a Santa Sofia, presso il cantiere della Stazione Hirpinia ...