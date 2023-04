Anche per questo, è importante prestare attenzione all'igiene in bagno per prevenire la diffusione di. Esposizione ai microbi nell'aria La presenza di microbi nell'aria dei gabinetti ...... e non solo per l'attività pediatrica delle cure primarie dida streptocco A, come la ... siano identificate e trattate tempestivamente con antibiotici per ridurre ildi potenziali ...VEDI ANCHE I cani fiutano le: un nuovo studio rivela perché Uno Yorkshire Terrier vive più ...di vita più breve dei cani più grandi al tasso metabolico più elevato e al loro aumentato...

Rischio malattie: ecco perché chiudere il coperchio del water prima di tirare lo sciacquone Gazzetta del Sud

Gonorrea si trasmette con i baci: Uno studio australiano sostiene che il batterio si trova nella saliva. Altri esperti ridimensionano allarme ...Da novembre 2022 persiste e si è aggravata la carenza di questo antibiotico della famiglia delle penicilline, di primo intervento per curare scarlattina, bronchiti, otiti dei più piccoli ...