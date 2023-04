Riformiamo il quinto superiore | facciamo scegliere agli studenti di studiare solo le materie di loro interesse

Leggi su orizzontescuola

(Di venerdì 28 aprile 2023) Siamo alla vigilia del prossimo Esame di Stato che, come sappiamo, ripristinerà alcune prove del periodo pre-Covid, come la seconda prova di carattere nazionale, e ristabilirà la composizione della commissione con membri interni ed esterni, anche questa risalente alla scuola pre-pandemia. La prova orale, invece, dovrebbe confermare il sistema del materiale/spunto, da cui lo studente o la studentessa dovranno sviluppare un ragionamento che sia in grado di collegare le diverse discipline d’esame. L'articolo .