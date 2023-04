Ridateci le incredibili tute da allenamento degli anni ' 90 | grazie

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 28 aprile 2023) Avete presente quella storia del perché Facebook è blu? Zuckerberg ha raccontato di averlo scelto perché è il colore che vede più nitidamente per via del suo daltonismo. Ma il blu, negli impulsi cerebrali che riceviamo, è il colore che trasmette stabilità, sicurezza, fiducia – quale miglior scelta per un social network nato per raccontare i nostri affari privati. Ora, guardate gli allenamenti delle squadre di calcio di tutta Europa e oltre: azzurro, blu acciaio, cobalto, blu oltremare, e così via, in una specie di climax cromatico fantozziano. Sarà forse che anche nel lavoro quotidiano di un calciatore la psiche vuole la sua parte, che il blu funzioni da agente psicologico – fidati di te, fidati dei compagni, fidati della squadra – anche su un campo da calcio? Probabilmente no, ma negli allenamenti sempre più robotici, scientifici, computerizzati dei top club ci siamo immersi in una ...