Rettangolari o rotondi | scurissimi o colorati Firmati Prada | Gucci e Dior | gli occhiali da sole che detteranno tendenza nella stagione calda

Leggi su iodonna

(Di venerdì 28 aprile 2023) L’arrivo dellaporta con sé numerose e inevitabili questioni stilistiche, che variano dagli abiti per sopravvivere al caldo agli accessori indispensabili per elevare ogni outfit. Rientrano in questa categoria glidaEstate 2023, elementi decorativi tutt’altro che superflui in grado da soli di stravolgere l’effetto finale di un look. Sebbene esistano modelli intramontabili e sempre attuali, le passerelle diindicano tre tendenze chiare per i prossimi mesi, dalla forma della montatura ai colori delle lenti, e non solo. Per giornate alnascoste dietrodegni di una star. Gli ...