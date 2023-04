Reti neurali su chip fotonici | ecco come sfruttare la luce per l’Intelligenza Artificiale ultraveloce

(Di venerdì 28 aprile 2023) Su Science uno studio del Politecnico di Milano Realizzareestremamente efficienti utilizzandoche elaborano segnali luminosi è possibile. Lo ha dimostrato uno studio del Politecnico di Milano, condotto insieme all’Università di Stanford e pubblicato dalla prestigiosa rivista Science. Ma non solo. Oltre alle applicazioni nel campo delle, ricercatori del PoliMi spiegano che il dispositivo sviluppato può essere utilizzatounità di calcolo per molteplici applicazioni in cui sia richiesta elevata efficienza computazionale, ad esempio per acceleratori grafici, coprocessori matematici, data mining, crittografia e computer quantistici. I ricercatori ricordano che le“sono strutture di ...

... GigaChat si distingue per la sua capacità di comunicare in modo più intelligente in russo, una lingua complessa e ricca di sfumature, rispetto ad altre straniere. Il nome GigaChat ...Secondo il politologo Mikhail Vinogradov, 'le sono affidabili come partner di secondo grado, non sono dei guru o dei robot', e ci si attende una verifica delle possibilità dell'...

Reti neurali su chip fotonici, ecco come sfruttare la luce per l ... Adnkronos

La Russia presenta GigaChat, il suo chatbot creato per competere con ChatGPT. È il primo esempio di IA generativa nel Paese ed è disponibile in closed beta ...