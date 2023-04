Retegui | «Futuro? Probabile un trasferimento | ma penso al Tigre»

(Di venerdì 28 aprile 2023) Mateoha parlato ai microfoni di ESPN riguardo il suo, dopo le tante voci di mercato che lo avvicinano anche all’Inter (vedi articolo).– Mateoha parlato riguardo il suo, dopo la convocazione in Nazionale, diversi sono stati i club interessati all’attaccante. Tra questi si è parlato anche della stessa Inter, con un attacco che andrà sistemato in estate. Queste le parole di: «Ora sono tranquillo, cerco di non pensare a cosa succederà. So che a luglio un, ma sono concentrato sulora. Se mi dovessero chiamare per la Nations League a giugno cercherò di fare del mio meglio. Se così non fosse, tiferò da qui». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il ...

El delantero de Tigre, cuyo pase pertenece a Boca, señaló que a mitad de año podría dar el salto de cara a la próxima temporada.