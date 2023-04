(Di venerdì 28 aprile 2023)di Mateosul suo probabilea luglio per l’attaccante italo-argentino Mateo, ai microfoni di ESPN, ha così parlato di un suo possibile trasferimento nella sessione estiva di calciomercato. LE– «Ora sono molto calmo, cerco di non pensarci troppo. So che è probabile un trasferimento a luglio, ma ho la testa al Tigre. Sono concentrato sul club, ho tanta voglia di giocare e segnare gol, voglio che il club faccia bene. A giugno la Nations League? Se mi dovessero chiamare, cercherò di fare del mio meglio. In caso contrario, tiferò da qui».

vuole la Serie A, l'del giocatore non lascia più dubbi. L'attaccante è tornato a parlare del suo futuroIl calciomercato estivo si avvicina e uno dei nomi destinati ad infiammare la ...... per il quale, come vi abbiamo raccontato su Calciomercato.it, manca solo l'ufficiale, ... E poi c'è quel, che è riuscito a lasciare il segno nelle due partite giocate contro Inghilterra ...Queste le sue parole: 'Tutto lascia pensare cheverrà ceduto a giugno. Ci sono diversi club interessati in Europa. Una volta chiusa l'operazione con il Boca compreremo il 50% del suo ...

Retegui, annuncio sul futuro: ecco cosa succederà a luglio! Le sue parole Calcio News 24

L'attaccante si trova attualmente in prestito al Tigre: le due condizioni poste dall'Inter per acquistare Mateo Retegui ...Napoli-Salernitana posticipata, è questa la decisione che si attende con ansia nel capoluogo campano. Una decisione inizialmente bocciata in quanto mancavano i presupposti ma ora molto probabile. La n ...