Report allenamento 28 aprile

(Di venerdì 28 aprile 2023) Questa mattina il Palermo è tornato in campo al "Renzo Barbera", in vista della prossima gara a Como. I rosanero hanno effettuato un'attivazione e sprint, un'esercitazione tattica sulla fase offensiva ed una partita a tema. Nicola Valente, in seguito ad un trauma contusivo al ginocchio rimediato ieri in, ha svolto un lavoro differenziato programmato. Fonte articolo e foto: www.palermofc.com