Renzi | «L’armocromista? Il problema è quello che dice la Schlein | non la sua shopper»

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 28 aprile 2023) Polemiche a raffica sugli “accorgimenti estetici” della leader Pd, ironie sui social, la “kompagna” che veste manco fosse la regina d’Italia o una star di Hollywood. In sostanza, è la fotografia delle ipocrisie della sinistra. Matteo, però,di fregarsene del. Si inserisce nel “duello” puntando il dito su altro. Anche perché più volte è stato sbeffeggiato per il look.: sarò vecchia maniera… «Ellyviene attaccata per l’intervista a Vogue. Troppo pop, dicono i critici», scrive in un post sui social. «Una decina d’anni fa fui attaccato per lo stesso motivo. Ovviamente quelli che dentro il Pd allora mi accusarono di personalismo oggi plaudono alla svolta giovanile della segretaria. Ma questa è un’altra storia». Il ...