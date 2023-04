“Renewfm” | impianti solari fotovoltaici | 40 milioni per progetti transfrontalieri

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 28 aprile 2023) La Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA) ha aperto la prima call nell’ambito del meccanismo di finanziamento delle energie rinnovabili dell’UE () con scadenza il 27 settembre 2023. L’obiettivo del bando è di finanziareche sviluppinoche utilizzino tecnologie di energia rinnovabile ben consolidate e a basso costo. Verranno finanziate una serie di attività con l’obiettivo di sviluppare l’energia rinnovabile prodotta dae che abbiano le seguenti condizioni: la capacità minima per progetto è di 5 MW; la capacità massima per progetto è di 100 MW; a livello di progetto, la rimozione dei boschi è limitata a un massimo del 25% ...