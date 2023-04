Regionale Trenitalia | 21mila posti in più per raggiungere il Comicon di Napoli

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 28 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minuti– Con ildipiù treni metropolitani per il, la XXIII edizione del Festival Internazionale della cultura pop in programma alla Mostra d’Oltremare dida, oggi, venerdì 28 aprile a lunedì 1° maggio. Ildi, società capofila del Polo Passeggeri del Gruppo FS Italiane, è infatti Official Green Carrier della kermesse partenopea e per l’occasione potenzia l’offerta, in accordo con la Regione Campania, con 32 collegamenti aggiuntivi sulla linea 2 metropolitana, per un totale di circaofferti in più, incremento che si è visto necessario anche dopo il rinvio del match di Serie A– Salernitana in programma domenica 30 ...