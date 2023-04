Reddito di cittadinanza addio | dal 2024 arriva l' Assegno di inclusione

(Di venerdì 28 aprile 2023) Una bozza del Decreto Lavoro spiega quali saranno i nuovi parametri dell'"di" che sta per sostituire ildi: ecco i punti chiave

AGI - Nel pre - Consiglio dei ministri sono state illustrate in linea di massima le misure sul taglio del cuneo fiscale e sulla revisione deldi. Ci sarà sul tavolo del Cdm, convocato per lunedì, (domenica è confermato l'incontro con i sindacati) un decreto legge e un disegno di legge. Dal gennaio 2024 al posto del ...... e un disegno di legge che conterrà tutte le altre misure dedicate agli occupabili , un tempo percettori didie ora in attesa di trovare un'attività lavorativa. " Il governo ..."Adesso potranno completare questa sceneggiata di volere, il 1° maggio, portare delle norme che precarizzano ancora di più il lavoro e smantellano ildi", il commento da Ivrea ...

La misura dovrebbe entrare in vigore dal gennaio del 2024. Confermata la misura che riguarda lo sgravio del 100% a chi assume chi aveva diritto al reddito di cittadinanza ...Dal 2024 arriva l’assegno di inclusione, il “nuovo” reddito di cittadinanza. Ma cosa cambia E chi ne ha diritto “Misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all’esclusione sociale d ...