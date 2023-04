Real Madrid | infortunio per Modric | rischia di saltare finale Coppa del Re e City

Anche per quanti non nutrono un interesse marcato, quanto si è consumato sul parquet nella partita del quarto di finale di Eurolega trae Partizan Belgrado sul punteggio di 80 - 95, è davvero folle, epocale. Llull colpisce al volto Kevin Punter nel tentativo di soffiargli la palla, si scatena una rissa che proietta il ...0 - 1 BASKET - EUROLEAGUE 19:15 Monaco - Maccabi 67 - 79 19:45- Partizan 87 - 89 VOLLEY - SUPERLEGA 17:00 Civitanova - Milano 3 - 1 17:00 Trentino - Piacenza 3 - 1 Visualizza SuperLega ...Allarme in casa del. Luka Modric , vittima di un infortunio muscolare nella partita persa contro il Girona, starà fuori per qualche tempo. Il giocatore salterà sicuramente le sfide contro Almería e...

Zinedine Zidane è ancora senza una panchina e tra Spagna e Italia non mancano le voci. L'ombra del Real Madrid torna ad aleggiare ...Blaugrana e Blancos frenano nel turno infrasettimanale e restano separati da 11 punti. I colchoneros puntano al secondo posto ...