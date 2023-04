Re Carlo e Camilla | l’incoronazione diventa un caso | spunta l’ex marito della neo Regina

La corona della Regina. Gli occhi del mondo saranno su ReIII ma l'incoronazione della Famiglia Reale britannica vede coinvolta anche la Regina. Per lei è prevista la corona ...Meghan ele meno popolari Il sondaggio interroga perchè, a ormai meno di dieci giorni dall'incoronazione di reIII il 6 maggio, c'è ancora chi si chiede se il monarca, che ha atteso 70 ...Il regno di reIII si è aperto all'insegna della frugalità - tagli di spese inutili, sfratti di parenti dalle ... Una scelta moderna, quella di, che tuttavia ha un precedente in Charlotte, ...

La principessa del Galles, pur non avendo una goccia di sangue blu nelle vene, gode dei favori di un terzo degli intervistati, il 38%, ed è più popolare del marito William. La duchessa di Sussex, Megh ...(Adnkronos) – Adora le Aston Martin Volante e le Jaguar, ha portato la barba solo per poche settimana nel 1979 (maman non gradiva), non sopporta i gatti, come del resto tutta la royal family, ma ama t ...