Ratzinger | un nuovo libro offre un bilancio del pontificato e ne delinea l’eredità storica

(Di venerdì 28 aprile 2023) Per l’editoria internazionale Josephha sempre rappresentato l’autore di bestseller immortali. Lo è stato, per esempio, da sacerdote e teologo, nel 1968, con Introduzione al cristianesimo. Un testo la cui lettura suscitò la grande ammirazione di Karol Wojtyla che, divenuto Papa dieci anni dopo, nel 1978, lo chiamò a Roma alla fine del 1981 come prefetto della Congregazione per la dottrina della fede. Lo è stato da cardinale, nel 1985, con Rapporto sulla fede, ilintervista scritto con il giornalista Vittorio Messori. Lo è stato da Papa, soprattutto con la trilogia su Gesù di Nazaret, scritta e pubblicata negli otto anni del suo, e con Luce del mondo, nel 2010, ilintervista realizzato con il suo biografo Peter Seewald, con cui, da cardinale, aveva già dato alle stampe Il sale della ...