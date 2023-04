Rai | è sempre più caos nel governo su come cacciare Fuortes

Leggi su tvzoom

(Di venerdì 28 aprile 2023) Meloni si impantana nella Rai Fallito il piano anti-Domani, di Daniela Preziosi, pag. 4 «É evidente che l’attuale fase di incertezza che la Rai sta vivendo è di ostacolo anche alla definizione dello schema di contratto di servizio». Alla prima seduta della commissione di vigilanza sulla Rai, ieri mattina, è andata in onda una strana puntata della serie tv «La Rai meloniana». Protagonista il ministro del Made in Italy Adolfo Urso. Che manda a dire all’ad Carlo Fortes di darsi una mossa sul piano industriale. In realtà le cose non stanno così: il piano industriale è costruito sul contratto di servizio. E poi la «fase di incertezza» di Viale Mazzini è tutta autoprodotta dai pasticci di una maggioranza che ha progettato l’occupazione della Rai, tentato l’assalto al cda, preso due clamorosi pali nel tentativo di dimissionare l’ad; nel frattempo si è dilaniata in ...