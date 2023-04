Questo video non è stato girato da un drone ucraino a Mosca

(Di venerdì 28 aprile 2023) Il 24 aprile èpubblicato su Twitter undi quella che sembra una ripresa effettuata da unsulla piazza Rossa di, in Russia. Nelcompaiono in sovraimpressione alcune scritte e un simbolo in basso a sinistra che ricorda il tridente presente nello stemma dell’Ucraina. L’autore del tweet ha commentato così il: «Ilsorvola silenziosamente. Sembra che il Cremlino abbia tutte le possibilità di essere molto presto nell’area colpita».contenuto è fuorviante e diffonde una notizia falsa: ilin questione, infatti, non èregistrato ad aprile 2023 e non ha alcun legame con la guerra in Ucraina. Il ...

AGI/Vista - "E concludo, signor Presidente, mostrando dapunto di vista una scheda informativa che è la cifra della vostra incompetenza", Angelo Bonelli dei Verdi mostra alla Camera un cartello con la Venere influencer dello spot del Ministero del ...... ma incaso si è andati ben oltre le buone manienre. Il passo falso al ricevimento è stato ... mi ha minacciata' L'invitata in abito da sposa Ilpubblicato sui social da Isabella Santos ...Insenso, la Chiesa è una sinfonia vocazionale, con tutte le vocazioni unite e distinte in armonia e insieme in uscita per irradiare nel mondo la vita nuova del Regno di Dio'".

Questo video di Putin in Sudafrica è del 2018 Facta

Disponibile da oggi, 28 aprile, su Disney+ arriva il nuovo live action di Peter Pan che vede questa volta anche Wendy non solo nel titolo ma anche e soprattutto come protagonista della storia. La tras ...Questa notte ad Ostia subito dopo cena, un uomo già noto alle forze dell’ordine ha cercato di truffare una anziana signora. La scusa usata per raggirarla è sempre la ...