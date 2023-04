Questa primavera niente di meglio che puntare su capi senza tempo da mixare in infinte combinazioni

Leggi su amica

(Di venerdì 28 aprile 2023) Non è necessario avere sempre un look in linea con le ultime tendenze. Tutt’altro. Molto spesso sfoggiare outfit semplici e chic risulta essere la soluzione migliore. Toglie ogni dubbio in fatto di eleganza e sfrutta al massimo le potenzialità di quello che già abbiamo nell’armadio. Costruire un guardaroba fatto di pezzi classici e versatili è una mossa più che strategica per avere sempre qualcosa da indossare. Da combinare ogni volta in maniera diversa. Sarà che dopo la pandemia abbiamoto che èsceglierefatti per durare nel. Oppure sarà per il successo del trend del quite luxury che sta dilagando negli ultimi mesi. Sta di fatto chesu outfit semplici e chic dal fascino understated ha un grande vantaggio. Ovvero quello di farci sentire sempre a proprio agio. Con in più ...