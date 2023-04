Questa prima pagina del quotidiano tedesco Handelsblatt su Zelensky è falsa

... uno dei padri didisciplina, Enrico Serra che lo scrisse nell'ormai lontano 1950 agli ... si deve proprio all'ambasciatore che lo aveva, invero, maturatoancora di essere destinato a Roma. ...... ma faccioa dire quel che è rimasto uguale. Sono rimasti costanti l'amore e la fiducia verso ... "estate mi concentrerò sull'Italia, visto che è tanto che non suono dal vivo. All'estero, ...Dunque ladomanda che il lettore pettegolo si pone è: "volta a Morrie andrà meglio". La risposta è alla fine della penultima pagina. Ma questo non è un romanzo rosa. Vi dominano altri ...

Al via la prima “Biennale della Sostenibilità” La Biennale di Venezia

L’inchiesta sulla trattativa stato-mafia, il «romanzone» secondo la definizione che ne ha dato Giuseppe Di Lello su questo giornale, nasce dove finisce Sistemi criminali, la prima sui mandanti politic ...Dalle osterie agli stellati, saranno alcune migliaia i ristoranti in campo in Italia e all'estero per la prima Giornata della Ristorazione, un'iniziativa promossa dalla Fipe-Confcommercio per "rafforz ...