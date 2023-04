Questa copertina di The New European con Zelensky e il Dalai Lama è falsa

(Di venerdì 28 aprile 2023) Il 19 aprile 2023 su Facebook è stata pubblicata l’immagine di una presuntadel settimanale politico britannico The New. Sulla cover c’è un disegno in cui si vede il presidente ucraino Volodymyrraffigurato come bambino, che siede sulle gambe di Tenzin Gyatso, una delle più importanti guide spirituali del buddismo tibetano conosciuta come, con la lingua di fuori. La caricatura diafferma: «Te la succhio se mi paghi!». Alle spalle dicompare il premier britannico Rishi Sunak arrabbiato. Il riferimento è al video diffuso online in cui si vede ilchiedere a un bambino di baciarlo sulle labbra e di succhiargli la lingua. Il filmato ha scatenato critiche diffuse e il leader ...

Attenzione alla, già di per sé una vera e propria opera grafica, realizzata dalla ... "estate mi concentrerò sull'Italia, visto che è tanto che non suono dal vivo. All'estero, per ora, ...E magari possiamo inventarci unadiversa, che rappresenti il nostro punto di vista sulla storia. Una vera sfida,, come sanno benissimo i più di 400 studenti e studentesse del Liceo E.... all'epoca braccio destro della Wintour, in quello che divenne l'articolo di. Elly ... La guardavo, a bordo piscina al circolo del tennis, come si guarda un'aliena: chi ètizia tutta ...

No! Questa non è la copertina di Playboy con la ministra francese ... Open

La promozione diretta rimane un sogno concreto per il Bari che, nonostante gli ottimi risultati ottenuti, non è riuscita ad avvicinarsi ulteriormente al Genoa, il cui ruolino di ...La segretaria del Pd posa in trench e parla dell’«armocromista» da 400 euro l’ora. Un modo per sembrare meno «politica di palazzo» o un errore di comunicazione