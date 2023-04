' Quella statua è troppo formosa e sexy!' | scoppia la polemica hot a Monopoli

(Di venerdì 28 aprile 2023) ...TgCom24.it ha detto la sua a Telebari: 'Lapotrebbe essere letta come un omaggio alla donna che è bella anche se curvy, basta con i modelli della donna perfetta'. Come riportato da La Gazzetta ...

In conclusione l'attrice ha aggiunto un ulteriore commento, che lascia il beneficio del dubbio allache potrebbe diventare addirittura un'attrattiva turistica, un po' come la sirenetta di ......della Settevene Palo II (da Bracciano a Cerveteri fino all'Aurelia ) e sulla provinciale 4C, ... Inoccasione gli operai avrebbero rimosso le paline col limite dei 30 km orari e tolto i ...Roma, 28 apr - Sirena curvy ,rappresentata dallaeretta a Monopoli (Bari). Immagini sgargianti ed eccessive che hanno suscitato polemiche, come riporta Tgcom24 .

La statua è “troppo formosa”: è polemica sulla “sirena curvy” di Monopoli Il Primato Nazionale

Una statua non ancora inaugurata, ma che è già stata giudicata da tanti commenti online troppo “osé”. Si tratta dell’opera che raffigura una sirena realizzata a Monopoli, in provincia di Bari, dagli s ...Realizzata da un gruppo di studenti, la statua della sirena ha attirato l'attenzione social per essere ritenuta troppo formosa: ecco i dettagli.