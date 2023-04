Quante posizioni guadagna Matteo Arnaldi nel ranking ATP a Madrid? Balzo incredibile E se vince ancora…

(Di venerdì 28 aprile 2023) Con l’vittoria su Casper Ruud,si ritrova ad avere la certezza pressoché totale di restare tra i primi 100 delATP a fine torneo. Se il 98° posto arrivato dopo il superamento delle qualificazioni e la vittoria sul francese Benoit Paire aveva un che di aleatorio, quest’ulteriore guadagno sembra dargli più di qualche certezza in più. Per il sanremese, inoltre, c’è ancora la possibilità di andare avanti, perché è recentissimo (e positivo) il precedente con lo spagnolo Jaume Munar, un tempo tra i giocatori di maggiore prospettiva in Spagna, tant’è vero che si trovava sotto l’ala protettiva di Nadal, ma successivamente uscito dai radar delleche contano senza averle mai particolarmente assaggiate. ATP2023:...

Con l'incredibile vittoria su Casper Ruud, Matteo Arnaldi si ritrova ad avere la certezza pressoché totale di restare tra i primi 100 del ranking ATP a fine torneo. Se il 98° posto arrivato dopo il su ...