Quale popolazione al mondo consuma più alcol? Ecco dove si posiziona l’Italia | non è come pensate

(Di venerdì 28 aprile 2023) I dati dall’Organizzazione Mondiale della Sanità:i numeri,alpiù? Da più parti viene segnalata l’emergenza di uso e abuso diici, soprattutto tra i più giovani. Ma sapetepiù alcool neli dati che vi sorprenderanno, una classifica che può risultare inaspettata e sorprendente. Consumo dinel: la classifica – formatonewsQualche settimana fa, la polemica tra(ma non solo) e l’Unione Europea che vorrebbe inserire sulle bottiglie di vino (e diici in generale) una avvertenza sulla nocività. ...

...crescita arrivato in breve tempo a interessare ben l'ottanta per cento dellamondiale. E ancora: il rapporto di giugno scorso pubblicato dall' Agenzia spaziale europea (Esa) dal......la. Negli ultimi dieci anni è diminuita del 60% - 70%. Questi animali, di piccola corporatura, ma dotati del morso più forte di tutto il regno animale, più del leone, con ilpossono ...E la sensazione si registra anche tra la, che rimane ancora scettica sull'inizio dei lavori di messa in sicurezza del viadotto. "Non capisco poi - riprende Iacapraro - perragione ...

Asl Roma 4: «L’assistenza del futuro si basa sull’approccio integrato ... Sanità Informazione

Gli aumenti sono arrivati a braccetto con un’inflazione che non si vedeva dal 1985: a dicembre ha toccato il record dell’11,6 % e la media del 2022 è stata dell’8,1 %. I rincari a cascata sono stati f ...La candidata sindaco del centrosinistra vuole realizzare questo investimento nei prossimi 5 anni in uno dei quartieri periferici ...