Qualcuno alla Juve spinge per lui Addio Allegri | ecco chi arriva | un nome clamoroso

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 28 aprile 2023) Stupisce con il Monza, e in casalo immagina in completo ‘bianconero'. Raffaele Pdino è un profilo innovativo, emergente, moderno nell'approccio tattico, nella concezione di un calcio propositivo e mai speculativo, ma al contempo vecchio stile nel portamento, sobrio nel comportamento e moderato nell'eloquio. Una figura che piace aall'interno del club della Vecchia Signora, dunque non solo ad Adriano Galliani. Secondo quanto riporta Sportmediaset, in caso di penalizzazioni pesanti — partendo dall'esclusione dalle Coppe — una separazione sarebbe molto probabile, anche qualora non ci fossero sanzioni importanti la continuità non è comunque assicurata. E laha iniziato così a ragionare sul suo futuro in panchina. Gli altri nomi per la ripartenza: da Conte a ...