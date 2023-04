Putin prepara le deportazioni nel Donbass | chi non vuole diventare cittadino russo sarà bandito

(Di venerdì 28 aprile 2023) Cos'altro dovrebbe fare per essere annoverato tra i dittatori? Il presidenteVladimirha firmato un decreto che così dispone: i residenti che non accettano la cittadinanza russa potranno ...

Cos'altro dovrebbe fare per essere annoverato tra i dittatori Il presidente russo Vladimirha firmato un decreto che così dispone: i residenti che non accettano la cittadinanza russa potranno essere deportati dai territori ucraini annessi. Il documento riguarda i cittadini ucraini o i ...Mentre l'esercito ucrainola controffensiva, le forze russe hanno allestito posizioni di ... nel corso della vista a Mosca di un mese fa, non ha discusso condi ritorno alla piena ...Ad un passo dall'uccisione di: il retroscena choc sull'attentato ucraino Dalla Russia arriva poi un nuovo attacco all'Europa con cui i rapporti sono 'al livello minimo possibile' dopo le ...

Stoltenberg: Putin si prepara per continuare la guerra, sosterremo Kiev. Finlandia domani nella Nato - Zelensky: "Mosca non si potrà nascondere dietro una sedia all'Onu" - Zelensky: "Mosca non si potrà nascondere dietro una sedia all'Onu" RaiNews

Una trincea lunga 120 chilometri che attraversa la regione di Zaporizhzhia fino alla porta della Crimea e postazioni di difesa con sacchi di sabbia ...Estese fortificazioni russe, progettate per rallentare l'avanzata degli ucraini, hanno iniziato a sorgere lungo LA linea del fronte, e talvolta anche molto lontano. Le immagini ...